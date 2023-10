La città di Napoli non è condannata ad essere fuori controllo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 ottobre 2023) Non è facile tenere “sotto” unacome, ma nemmeno è detto che debba”.anarchica, con sete di giustizia antica e profonda, ma è allo stesso tempo allergica all’oppressione legalitaria, non è unache si mette in fila per tre, conformista al pensiero dominante. È anche unache vive forti entusiasmi e pericolose rassegnazioni. Però ovviamente puògovernata, se i governanti ne hanno però le capacità. Non è facile tenere “sotto” unacome, ma nemmeno è detto che debba” I napoletani ...