La caduta della Casa degli Usher e l’ambizione di adattare Edgar Allan Poe

(Di martedì 17 ottobre 2023) Mike Flanagan nasce il 20 settembre 1978 a Salem. Sì, quella Salem. E forse proprio per questo non poteva che appassionarsi ai racconti dell’orrore, al folklore, alle storie di famiglie devastate da strane e imperscrutabili credenze. Sembra quasi che anche lui, come molti dei suoi personaggi, sia venuto al mondo con un destino da (in)seguire, ovvero essere un autore horror. Ripensare e riil genere alle esigenze contemporanee, tanto tematiche quanto legate ai nuovi metodi di fruizione. Perché forse l’horror, tra tutti i generei, è quello che paradossalmente più necessita di continui aggiornamenti vicini al sentire comune. Le icone, i Mostri (con la M maiuscola), gli stili, sono dei veicoli e possono rimanere gli stessi nel tempo. Ma le paure che si insinuano in noi, i mostri (con la m minuscola) che vediamo tutti i giorni e che ci angosciano, cambiano e mutano ...