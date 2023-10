La BB14 si sblocca in casa | battuta San Bonifacio 77-52

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Bergamo. Acuti di Gallizzi da tiratore scelto e Gianoli da rimbalzista, una combo da 17+16 che spiana il parquet sotto i piedi della Bergamo Basket 2014 nella prima vittoria in campionato ai danni di San. Un successo mai in discussione con buone selezioni di tiro e soprattutto l’intera rotazione schierata, impreziosito dai canestri dei baby Galli e Cereda nel finale. La schioda Bedini col canestro pesante dall’angolo dopo un giro di lancetta e mezzo, mentre di là Rigon, iniziale esecutore preferenziale, indovina un’imbucata a mezza via. Gallizzi transizione attacca il ferro (5-2, 2’30”) dando il la una fortunata serie personale. Quindi tocca a Mercante pescato da Bedini 7-2 (3?), che poi concede tre liberi al capitano ospite Bevilacqua. Il suo cambio Neri va subito in entrata comoda per mantenere la cinquina di vantaggio. I giri in lunetta tengono i ...