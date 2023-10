Koeman | «Dumfries rimaneva troppo alto | serviva segnare prima»

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’Olanda ha vinto 1-0 sul campo della Grecia, manon contento della prestazione dei suoi giocatori. Qualche parola anche suDIFFICOLTÀ ? Le parole di Ronaldsu Grecia-Olanda: «Ho visto accadere cose che non avrei voluto vedere, perché avremmo dovuto decidere la partita molto tempo. I giocatori non pensavano più alle loro posizioni. Raggiungere Denzel () era quasi impossibile, perché. Anche le ali sono eranointerne. Siamo diventati negligenti, nonostante la Grecia non avesse fatto nulla». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

...occasione dagli 11 metri con l'interistaa procurarselo, Van Dijk si presenta sul dischetto ed è glaciale segnando il gol che riapre il discorso qualificazione: infatti gli uomini di...

L'Olanda, nella partita di qualificazione agli Europei, ha battuto la Grecia per uno a zero con un rigore segnato da van Dijk al novantatreesimo. A procurarsi il rigore che è valso tre punti decisivi ...in lotta per il secondo posto e separate da soli tre punti, anche se gli olandesi attualmente terzi, hanno una partita in meno. Koeman non può sbagliare e per questo motivo proverà ad affidarsi a ...