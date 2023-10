Klopp ha scelto l’erede di Salah | cifre da capogiro

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 17 ottobre 2023) Con la pausa nazionali tanti temi sono riaffiorati: se in Italia tiene banco lo scandalo scommesse, all’estero si ricomincia a parlare di mercato Tutto pronto per ricominciare. La seconda pausa per le Nazionali è ormai alle spalle e da domani i club di tutta Europa avranno nuovamente a disposizione quasi tutti i componenti dei loro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.