King Szczecin-Banco Sardegna Sassari | Basketball Champions League | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Accanto alle più famose e importanti EuroCup ed Eurolega, ecco iniziare anche la(BCL) che in questa stagione vedrà impegnate due italiane, le altre sono state eliminate prima di accedere alla fase a gironi, in questa competizione meno sponsorizzata organizzata dalla FIBA Europe. Chi succederà ai tedeschi di Telekom Bonn che lo scorso anno hanno alzato il trofeo sconfiggendo tutte le rivali? Dinamoe Derthona Tortona proveranno ad arrampicarsi in cima a questa competizione a suon di buone prestazioni con l’obiettivo di onorare i colori italiani in giro per il Vecchio Continente. Prima giornata di trasferta per i sardi che in questo martedì dovranno volare verso la Polonia per affrontare i primi rivali del Gruppo D. La sfida, ovviamente, segnerà l’esordio stagionale del club sardo in ...