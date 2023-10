Kate Klein ritorna con In My Mind We’re All Insane

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dopo il successo di $erotonin Pls, lanciata su BBC Radio 1 da Jack Saunders e il brano Milano sei tossica, che l’ha vista affermarsi nella scena alternative della penisola, , un inno Alternative Rock Dance pronto a far esplodere le casse. 145 Bpm di energia pura che racconta la vita, fatta di giornate no, dove anche solo alzarsi dal letto sembra una tortura, alle giornate di euforia dove ti senti il Re o la Regina del mondo pronto a cambiare la tua vita.“E’ un pezzo bipolare, se gli si vuole fare una diagnosi’’ dice“Scuola, il Lavoro, la vita, e poi la vita sui social, le news, la ricerca di se stessi, del proprio scopo su sto pianeta, a volte mi sembra di andare fuori di testa, ma alla fine e’ semplicemente la vita….nei 2020s!’’.esplora gli alti e bassi dell’esperienza umana che passano dai giorni in cui vuoi solo ...

... Cindy, la più imprenditoriale, che racconta di Playboy e MTV; Christy che accetta di "condividere" Calvincon la nuova arrivata,Moss; Naomi che riflette sulla sua condizione di donna ...

Kate Klein, il singolo "In My Mind We’re All Insane" è una bomba rock! (VIDEO) - Napoli Village - Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Kate Klein: la rocker italiana fa esplodere le casse con il nuovo ... MEI – Meeting degli Indipendenti

The dumpster diver went viral online after showing her "expensive" TJ Maxx haul including a $275 price tag item in perfect condition.NAPOLI - Dopo il successo di $erotonin Pls, lanciata su BBC Radio 1 da Jack Saunders e il brano Milano sei tossica, che l'ha vista affermarsi nella scena ...