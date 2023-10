Kaspersky smentisce le false affermazioni sul cyberattacco alla centrale elettrica israeliana

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) (Adnkronos) - Milano, 17 ottobre 2023 . L'8 ottobre, il gruppo di hacktivist noto come Cyber Av3ngers ha rivendicato la responsabilità di un attacco informaticodi Dorad in Israele, mostrando come prova file PDF e documenti sul proprio canale Telegram. Tuttavia, le autorità israeliane non hanno confermato l'attacco. Basandosi sui vari resoconti dei media che hanno evidenziato la corrispondenza di presunte copie di leak da parte del gruppo Moses Staff dello scorso anno, è stato ipotizzato che la rivendicazione di Cyber Av3ngers fosse falsa. Approfondendo la questione, i ricercatori dihanno scoperto la vera fuga di notizie causata da Moses Staff. I dati, inizialmente trapelati da Moses Staff a giugno 2022, includevano informazioni provenienti da diverse aziende israeliane. I dati ...