Juventus | Vlahovic lavora con il gruppo | ottimismo in vista del Milan

... ma il tecnico livornese dovrà iniziare a capire anche quali siano le reali condizioni die Chiesa in vista dell'impegno contro il Milan . Il serbo, rimasto a Torino a lavorare con la ...

Juve, dal recupero di Vlahovic all'incognita Danilo: che cosa aspettarsi dalla pausa La Gazzetta dello Sport

Dopo Paul Pogba, trovato positivo al testosterone ai controlli antidoping effettuati in occasione della partita contro l'Udinese dello scorso 20 agosto, la Juventus perde anche Nicolò Fagioli. Il cent ...La Juventus si prepara per la partita in casa del Milan nel prossimo turno di Serie A. L'appuntamento è a San Siro domenica 22 ottobre alle ore 20:45 e i bianconeri si sono allenati oggi pomeriggio co ...