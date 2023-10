Juve | un obiettivo a centrocampo a un passo dal rinnovo

Essere in campo al Franchi sarà dunque l'di Danilo, per una partita sempre speciale. " Mi ... come nel derby quando laè passata dal 3 - 5 - 2 al 4 - 4 - 2 dopo una ventina di minuti . È ...

Chiesa, i fastidi restano ma Milan-Juve è un obiettivo: gli aggiornamenti Tuttosport

Juve, operazione difesa 2024: caccia al centrale a zero, attesa per Djaló del Lilla. Si raffredda Hermoso La Gazzetta dello Sport

La gioia di un gol, tre punti che pesano, il destino che sembra quasi una favola scritta. È il 27' della sfida tra la Juve Stabia ed il Catania quando Pagliuca, dopo avergli dato ...Ha ammesso di aver scommesso sul calcio e deciso di patteggiare con un obiettivo chiaro: contenere la squalifica sotto i 12 mesi. Parliamo di Nicolò Fagioli, il primo calciatore a finire nel mirino de ...