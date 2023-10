Juve | la squalifica per Fagioli arriverà in settimana Verifiche su frodi sportive | ecco quanto rischia | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 17 ottobre 2023) 2023-10-17 08:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: La Procura di Torino e la Squadra mobile del capoluogo piemontese non stanno ancora accusando nessuno, ma dal caos scommesse che sta riguardando il mondo del calcio e che è partito suo malgrado da Nicolòstanno partendo approfondimenti a 360 gradi che potrebbero allargare e appesantire non solo la loro posizione, ma anche quella di altri calciatori non ancora svelati o identificati. Il giro di scommesse illegali è stato scoperchiato e gli inquirenti non vogliono lasciare nulla al caso. Nel frattempo il centrocampista dellantus, è in attesa di unachea breve. FRODE SPORTIVA? – Non è un’ipotesi di reato ma di lavoro. Si legge così sul Corriere della Sera che ...