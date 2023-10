Juve | Fagioli verso il patteggiamento | salterà tutta la stagione

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nicolòil: la pena può andare dai 7 mesi all’anno completa:sicuramente finita Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport,sarebbe vicino al. Gli avvocati del centrocampista dellachiedono una pena di 7/8 mesi, mentre la Procura Federale vorrebbe arrivare ad un anno. E in ogni caso perderà tutto il resto della, con rientro fissato per il 2024. Poteva però andare peggio, considerando che inizialmente si parlava di tre anni di stop per lui. Decisivo l’atteggiamento del centrocampista, che si è autodenunciato e ha fatto sapere di voler dare un taglio netto al passato, ed è possibile che ci si trovi a metà strada. Servirà ovviamente anche il benestare di Gravina, ma ...