Jun Ichikawa | «A scuola le altre ragazze mi bullizzavano | ma quando noi donne ci coalizziamo siamo una forza della natura»

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’attrice, nata in Giappone, è Akiko in Addio al Nubilato 2, su Prime Video dal 17 ottobre. Ci ha parlato di alleanza fra, di treni e di razzismo: «Spero che, in questa Italia multiculturale, le nuove generazioni siano in grado di superare confini e limiti»