Jun Ichikawa | A scuola le altre ragazze mi bullizzavano | ma quando noi donne ci coalizziamo siamo una forza della natura

In Addio al nubilato 2 , lei è Akiko, una delle tre inseparabili amiche (insieme a Vanessa, Chiara Francini , e Linda, Laura Chiatti ) di Eleonora (Antonia Liskova), scaricata all'altare., nata a Kumamoto, in Giappone, da padre tenore e madre soprano, cresciuta in Italia dall'età di 8 anni, è una delle protagoniste del nuovo film di Francesco Apolloni, solo su Prime Video ...

L’attrice, nata in Giappone, è Akiko in Addio al Nubilato 2, su Prime Video dal 17 ottobre. Ci ha parlato di alleanza fra donne, di treni e di razzismo: «Spero che, in questa Italia multiculturale, le ...Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa di nuovo insieme per un matrimonio in Addio al nubilato 2 - L’isola che non c’è, commedia disponibile su Prime Video.