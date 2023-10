James Franco nel cast della serie tv Karantina

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 ottobre 2023) Si trattanuovadi Adi Hasak, già autore di Shades of Blue. Dopo un periodo in cui si è tenuto lontano da Hollywood,sta lentamente tornando al lavoro e prossimamente sarà il protagonistanuovaintitolata, dall'autore di Shades of Blue, Adi Hasak. Con questo nuovo progetto, Hasak spera di cambiare il mondo del crime drama, "un po' come fatto da Fauda per Israele e da Squid Game per la Corea". Il protagonista dello show sarà Yaqoub Al Farhan nel ruolo di Dahab, un uomo che viene rilasciato dalla prigione e promette alla moglie paraplegica e alla figlia adolescente che non tornerà mai più nel mondocriminalità. …