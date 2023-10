Jada Pinkett Smith | Lo schiaffo a Chris Rock mi ha fatto sentire di nuovo la moglie di Will Smith

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dopo anni di separazione, lodiavrebbe riacceso il senso di riappartenenza al matrimonio conperha rivelato che l'incidente delloagli Oscar 2022 ha riaffermato il suo impegno nei confronti del marito. Durante una conversazione con CAA e Vanity Fair al Perelman Performing Arts Center di New York City,ha ricordato come lei e"hannoun lavoro davvero profondo insieme" dopo l'incidente ...

Will Smith esorprendono tutti: non stanno più insieme da 7 anni, ma hanno comunque deciso di non divorziare. Passando allo showbiz nostrano, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si ...

Will Smith risponde all'ex moglie Jada Pinkett Smith: «Ha vissuto una vita più al limite della mia» ilmessaggero.it

Will Smith reagisce alle parole di Jada Pinkett Smith: Ha vissuto più al limite di quanto pensassi Fanpage.it

Jada Pinkett Smith ha rivelato che lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock ha salvato il loro matrimonio: ecco come, stando all'attrice ...Dopo che Jada Pinkett Smith ha rivelato che vivono separati da sette anni, Will Smith le ha scritto una lettera. Ecco le sue parole ...