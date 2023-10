Iva Zanicchi | ”Anche Italia a rischio terrorismo | noi per loro siamo tutti infedeli”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 ottobre 2023) ''Israele ha tutto il diritto di difendersi, mio pensiero va a quei 190 ostaggi a cui avranno fatto di tutto'' “Dopo il terribile attentato a Bruxellesnoi indobbiamo fare molta strada perché il fanatismo religioso è sempre stato molto pericoloso. L’allertaormai investeil nostro paese, tutta ‘Europa è a. Il problema è che molti di questi integralisti islamici li abbiamo in casa nostra, magari sono i nostri vicini di casa e apparentemente sembrano persone perbene. Dobbiamo starein allerta”. Così Ivaall’Adnkronos, dopo l’attentato terroristico di ieri a Bruxelles, in cui sono morti due cittadini svedesi per mano di un uomo che, sceso da uno scooter, al grido ‘Allah Akbar’, li ha colpiti e uccisi con un ...