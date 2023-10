Italia Under 21 | 2-0 alla Norvegia | gol Esposito | primo in Nazionale!

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’21 è scesa in campo contro lanella sfida valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria. Gli azzurrini battono 2-0 i pari categoria norvegesi: in gol anche l’interista Francesco, prima rete in Nazionale per luiGIOIELLO AZZURRO – L’21 è scesa in campo oggi contro lanel match valevole per il Gruppo A delle qualificazioni agli Europei di categoria. Gli azzurrini di Carmine Nunziata battono 2-0 i pari età norvegesi. Il vantaggio arriva al 25? con Tommaso Baldanzi mentre al 46? l’interista Francesco, attualmente in prestito allo Spezia, sigla il raddoppio: prima rete in Nazionale per il classe 2005. C’è spazio anche per l’altro interista in prestito, Gaetano ...