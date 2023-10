Italia rimontata dall’Inghilterra! Sconfitta ed Europei a rischio

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’perde contro l’Inghilterra per 3-1 e vede gliallontanarsi in modo preoccupante. Il vantaggio di Gianluca Scamacca dura poco, rimontano gli avversari. SFORTUNA –bella ma colpita nei momenti migliori. L’Inghilterra vince con il risultato di 3-1 sfruttando due contropiedi e due disattenzioni della retroguardia azzurra nel secondo tempo. Il gol iniziale di Gianluca Scamacca su assist di Giovanni Di Lorenzo non basta. Lo stesso terzino del Napoli atterra Jude Bellingham in area di rigore concedendo la massima punizione all’Inghilterra trasformata da Harry Kane. Nella ripresa Marcus Rashford confeziona il momentaneo 2-1, poi l’errore grossolano di Giorgio Scalvini lascia via libera alla doppietta di Kane. Punizione troppo dura per gli uomini di Luciano Spalletti che hanno giocato alla pari in quel di Wembley. ...