Italia-Norvegia Under-21 | 2 4 dei prestiti Inter titolari | le formazioni ufficiali

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023)-21 si gioca alle 17.45 a Bolzano, per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2025. Sono appena uscite le: deiZanotti e Francesco Esposito, in panchina Oristanio mentre non è a disposizione Sebastiano Esposito.-21 – LE(4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, N’Dour; Casadei, Baldanzi; F. Esposito.In panchina: Zacchi, Ambrosino, Oristanio, Calafiori, Fabbian, Guarino, Kayode, Bianco, Miretti.Commissario tecnico: Carmine Nunziata.(3-4-3): Sjoeng; Lovik, Opsahl, Hjelde; ...