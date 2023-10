Italia | non basta un gran primo tempo | l’Inghilterra trionfa 3-1 a Wembley

Leggi su 361magazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) All’nonundevince ae stacca il pass per gli Europei 2024 L’illude, poi si arrende alla superiorità del. Ala Nazionale di Southgate vince 3-1 e si qualifica aritmeticamente per gli Europei della prossima estate. Nonil gol di Scamacca, Rashford e la doppietta di Kane chiudono i conti. Per gli Azzurri sarà decisiva la partita con l’Ucraina del prossimo 20 novembre. LE FORMAZIONI Inghilterra (4-2-3-1) – Pickford; Walker, Stones (62? Guehi), Maguire, Trippier; Philips (69? Henderson), Rice; Rashford, Bellingham (84? Grealish), Foden; Kane. A disposizione: Johnstone, Ramsdale, Colwill, Dunk, Alexander-Arnold, Maddison, ...