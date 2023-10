Italia | non basta un gran primo tempo | l’Inghilterra trionfa 3-1 a Wembley

(Di martedì 17 ottobre 2023) All’nonundevince ae stacca il pass per gli Europei 2024 L’illude, poi si arrende alla superiorità del. Ala Nazionale di Southgate vince 3-1 e si qualifica aritmeticamente per gli Europei della prossima estate. Nonil gol di Scamacca, Rashford e la doppietta di Kane chiudono i conti. Per gli Azzurri sarà decisiva la partita con l’Ucraina del prossimo 20 novembre. LE FORMAZIONI Inghilterra (4-2-3-1) – Pickford; Walker, Stones (62? Guehi), Maguire, Trippier; Philips (69? Henderson), Rice; Rashford, Bellingham (84? Grealish), Foden; Kane. A disposizione: Johnstone, Ramsdale, Colwill, Dunk, Alexander-Arnold, Maddison, ...

Entra anche Raspadori per Berardi ma l'riesce a trovare le linee per arrivare in porta. Nel finale ci prova Kean dal limite ma è pronto Pickford a bloccare.

L'Italia non è il Belgio. Ma i lupi solitari preoccupano anche da noi (di F. Olivo) L'HuffPost

«Qui ho fatto un lavoro che in Italia non farei mai»: ecco la testimonianza della tiktoker Corriere TV

Non sarà la rivincita della finale di Euro 2020, ma per l'Inghilterra del calcio questo successo sull'Italia, peraltro prevedibile visti i nomi dei giocatori in campo, vuol dire comunque molto. In pri ...Edizione digitale · Italia, Scamacca segna ma non basta: vince l'Inghilterra 3-1 · Prima pagina di oggi ...