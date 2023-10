Italia-Inghilterra | la partita che non vide Italo Calvino

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 17 ottobre 2023) Questa serasi incontrano per la 32a volta nella loro storia calcistica. Il 16 maggio 1948 allo Stadio comunale di Torino era invece la quarta volta cheni e inglesi si sfidavano. Era solo un’amichevole erano di fronte i campioni del mondo in carica e i maestri inglesi. L’di Vittorio Pozzo aveva vinto, prima della guerra, nel 1938, gli ultimi Mondiali. L’disdegnava di mischiarsi alla plebe calcistica: loro erano gli inventori del football e non vedevano il motivo di mettere in palio con il resto del mondo la loro supremazia tecnica, tattica e atletica. Non avevano infatti preso parte alle prime tre edizioni dei Mondiali. Lo sport in quei primi anni del dopoguerra aveva aiutato moltissimo a ricostruire l’identità nazionale uscita a pezzi dal secondo ...