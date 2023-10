Italia in vantaggio a Wembley poi 1-1 | gol di Scamacca | tutto nasce dal dribbling di Donnarumma VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 ottobre 2023)in: gol didaldi. Poi l’Inghilterra pareggia. Stavolta la costruzione dal basso funziona, eccome. È una grande azione quella orchestrata dalla nazionale di Spalletti aal minuto 15. Una costruzione dal basso che parte daldisu Harry Kane. Respiro profondo per lo scampato pericolo. Palla a Udogie che sulla sinistra va via, fa cinquanta metri di campo e apre per El Shaarawy che cambia gioco in orizzontale. Berardi appoggia a Di Lorenzo che va sul fondo e mette al centro, Frattesi liscia (ma gli storici parleranno di grande finta) etira che peggio non può. Da due metri la mette ...