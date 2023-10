(Di martedì 17 ottobre 2023) Il Tribunale monocratico diha condannatopersone a multe comprese tra 667 e 2.000 euro per propaganda ea delinquere per motivi, etnica e religiosi per commenti ...

Il Tribunale monocratico di Catania ha condannato cinque persone a multe comprese tra 667 e 2.000 euro per propaganda ea delinquere per motivi razziale, etnica e religiosi per commenti apparsi su Facebook a un video sulla presenza di migranti nel rione San Berillo del capoluogo etneo. Nell'ambito della ...

Istigazione a odio razziale su Fb, cinque condanne a Catania Agenzia ANSA

Liliana Segre a Che tempo che fa: "Voglio essere libera e non avere paura: è la mia eredità" - Luce Luce

Il Tribunale monocratico di Catania ha condannato cinque persone a multe comprese tra 667 e 2.000 euro per propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziale, etnica e religiosi per commenti ..."La manifestazione del pensiero trova un limite nella legge Mancino". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a "Quarta ...