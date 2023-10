Istat | nel 2022 record di permessi di soggiorno 449 118

(Di martedì 17 ottobre 2023) Sono 449.118 idirilasciati nel. Numeri che non si registravano da oltre dieci anni, con un aumento dell'85,9% rispetto all'anno precedente. A contribuire a questo incremento ...

Si denota, pertanto, un segnale di apertura per quel che concerne gli ingressi per lavoroPaese , come testimonia anche il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la "...

Prezzi al consumo - Settembre 2023 Istat

Inflazione, l’Istat conferma il rallentamento al 5,3% a settembre. Rallentano i beni alimentari ma crescono quelli energetici Milano Finanza

Sono 449.118 i permessi di soggiorno rilasciati nel 2022. Numeri che non si registravano da oltre dieci anni, con un aumento dell'85,9% rispetto all'anno precedente. (ANSA) ...Confesercenti: Le stime definitive di Istat confermano il rallentamento della corsa degli alimentari, ma anche il ritorno delle tensioni sui beni energetici non regolamentati, che riprendono ad accele ...