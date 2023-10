Israele | uccisa una delle due sorelle adolescenti con passaporto britannico | Yahel aveva 13 anni Famiglia dispersa

L'emittente è la stessa per la quale lavorata la giornalista cristiana Shireen Abu Akleh,in ...la prospettiva resta quella del conflitto 'cui seguirà un regolamento dei conti interno a, ...

Uccisa al rave in Israele, il padre recupera il corpo con trova il mio iPhone: era in un'auto crivellata di co ilmessaggero.it

È l'alba del 7 ottobre. A Tel Aviv suonano le sirene. Ilan Misano, 27enne italiano che vive in Israele, ricorda nitidamente quegli interminabili momenti di terrore: la corsa nei bunker, ...“Ho visto quel che sta accadendo in Israele e nel sud del Libano ma sinceramente non mi interessa, non è affar mio, facciano quel che credono laggiù, possono anche ammazzarsi”. Parole di Samer, un rag ...