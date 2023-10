Israele | Netanyahu vuole la guerra ad oltranza | un vantaggio per Putin

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’immagine devastante della violenza e dell’orrore che si è abbattuto sul raduno dei giovani nel deserto a tre km da Gaza e che è solo una tessera dell’attacco terroristico con finalità politiche realizzato con successo da Hamas è destinata a diventare uno spartiacque tra un prima e un dopo. Ma è anche, come ha evidenziato a caldo Domenico Quirico, “un’immagine folgorante di divisione del mondo” tra il mondo che sentiamo come nostro, quello gioioso, pacifico, festoso di chi non si misura con l’esclusione e la precarietà quotidiana e quello, diviso solo da una rete, del non diritto e della disperazione in cui la vita si riduce a sopravvivenza da cui provengono gli attentatori. Nessuna condizione di marginalizzazione e di negazione dei diritti civili come l’assoggettamento da decenni a tribunali militari e nemmeno il bilancio di 6.400 morti tra la popolazione palestinese dal 2008 ad oggi ...