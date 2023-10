Israele | morto italiano disperso dopo attacco Hamas

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tajani: "Con grande tristezza confermo il decesso di Eviatar Moshe Kipnis, cittadino italo-israeliano" Eviatar Moshe Kipnis, uno dei cittadini italo-israeliani dispersi e presumibilmente sequestrati dal’dello scorso 7 ottobre in, è. “Con grande tristezza confermo il decesso di Eviatar Moshe Kipnis, cittadino italo-israelianol’terroristico diin”, ha scritto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Sono vicino alla famiglia, in particolare ai suoi due figli che ho conosciuto durante la mia missione a Tel Aviv”, ha aggiunto in un tweet. Con Eviatar Moshe Kipnis, dispersa anche la moglie Lilach Lea Havron. La coppia con doppio passaporto viveva nel ...