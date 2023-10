Strategia di Hamas Parlando ai colleghi europei, Giorgiasi è detta 'profondamente colpita' dall'efferatezza degli atti compiuti da Hamas e dal suo ...voluta da Hamas per spingerea una ...

Israele, Meloni: "Tornare a porre la questione di due popoli e due Stati" TGCOM

Meloni ora spegne i social: cauta su guerra in Israele Il Fatto Quotidiano

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Occorre tornare a ragionare su soluzioni a lungo termine", "riprendendo la visione due popoli e due Stati", che abbia "come presupposti riconoscimento reciproco e il dirit ...Roma, 17 ott. (askanews) - Israele e l'Occidente non devono cadere nella 'trappola' di Hamas, che spera in una reazione durissima anche contro ...