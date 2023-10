(Di martedì 17 ottobre 2023) «Ho già comprato il biglietto per l?ultima partita della Lazio nel girone di Champions League. Speriamo che la guerra finisca prima del 13 dicembre, così posso andare a...

"Anche mio figlio richiamato dall'esercito. Il mostro oltre il muro, ora basta". Cosi' l'avvocata italian, che vive in, Sabina. 16 ottobre 2023

Israele, Mayer Soliani: «Dall’Olimpico alla linea del fronte, per me è un onore combattere» ilmessaggero.it

'Ora basta, dobbiamo uccidere il mostro Hamas' - Guerra in Medio ... Agenzia ANSA

Nelle parole speranzose di Mayer Soliani, sergente dell’esercito israeliano nato ... A 9 anni infatti (come ha raccontato anche a RaiNews24) si è trasferito in Israele con i genitori e i due fratelli.Mayer Soliani, sergente dell'esercito israeliano, è nato a cresciuto a Roma da genitori romani. E' andato a vivere in Israele quando aveva 12 anni e si è arruolato un anno e mezzo fa. Ha raggiunto la ...