Israele | l' attacco di Mieli a Bevilacqua | ' Voi 5 Stelle siete presi a fare convegni con chi favorisce Hamas'

(Di martedì 17 ottobre 2023) ...maggioranza innocenti!" Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it -...

Questo è il secondo attentato compiuto da singoli in Unione europea a seguito dell'di Hamas ae della risposta israeliana, dopo l'accoltellamento avvenuto in un liceo in Francia ...

Circolano molte notizie false sugli attacchi di Hamas e Israele Il Post

Russia: come ha reagito Putin all'attacco di Hamas contro Israele LifeGate

Gaza, 17 ott. (askanews) - E' salito ad "almeno 71 morti" il bilancio dei raid compiuti questa notte da Israele in tre zone del sud della Striscia di Gaza, Khan Younis, Rafah e Deir el-Balah. Lo ha ri ...La polizia israeliana ha fatto sapere di aver identificato i corpi di 947 civili uccisi nell' attacco di Hamas. Secondo la polizia, citata dai media, rappresentano circa il 70% delle vittime che ...