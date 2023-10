Israele | il capo dell' intelligence militare ammette | Ho fallito | non siamo stati all' altezza

(Di martedì 17 ottobre 2023) L'sotto il mio comando hae non ha dato un preavviso'attacco terroristico di Hamas . Nonall'a nostra missione più importante. Come, mi assumo piena responsabilità'': lo ha affermato oggi il, il generale Aharon Haliva . ''In futuro indagheremo a fondo. Ora tutti i nostri occhi sono puntati su...

... è presente anche in Khamanei, l'attuale guida dell'Ira e in Hasan Nasrallah, il potentedi ... tra i quali erano numerosi proprio gli sciiti, che rivendicavano il pieno ritiro diche ...

Oggi è il giorno della preghiera, del digiuno e dell’astinenza per la pace in Terra Santa voluto dal patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa. La presidenza Cei ha invitato tutte ...Non siamo stati all'altezza della nostra missione più importante. Come capo dell'intelligence, mi assumo piena responsabilità'': lo ha affermato oggi il capo dell'intelligence militare, il generale ...