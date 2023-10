Israele frena sull’operazione di terra | «Potremmo fare qualcosa di diverso» Colpita Metulla dal Sud del Libano 600mila civili via da Gaza

Leggi su open.online

(Di martedì 17 ottobre 2023) «I membri di Hamas hanno due opzioni: arrendersi o morire». Parola del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, in visita a piloti e tecnici della flotta di F-35 nella base di Nevatim. «I nostri aerei raggiungeranno ogni posto…ogni missile ha un indirizzo – ha detto Gallant citato dal Times of Israel -. Raggiungeremo tutti i membri di Hamas. Elimineremo Hamas e smantelleremo tutte le sue capacità». Nonostante le parole dure però lsraele temporeggia. In attesa di ricevere domani a Tel Aviv la visita del presidente americano Joe Biden, il governo israeliano continua a colpire dal cielo obiettivi all’interno della Striscia di. Un bombardamento nella notte sulla parte sud della Striscia avrebbe colpito in particolare una zona abitata, causando la morte di almeno 54 persone, secondo fonti palestinesi citate da Al Jazeera. Almeno 28 delle persone uccise ...