(Di martedì 17 ottobre 2023) Nell'immagine la 12enne Noya Dan è vestita come Hermione, personaggio femminile della saga, e tiene in mano una bacchetta magica e uno dei libri della serie. Leggi Anche Gaza, israeliana in...

... in uno in particolare attaccava 'i piagnucolosi apologeti dello stupro, dell'omicidio e della tortura' che a suo avviso volevano giustificare gli attacchi contro. TI POTREBBE INTERESSARE

Tensioni al confine Israele-Libano, 2 feriti da missile Hezbollah. Nuovi raid su Gaza Il Sole 24 ORE

Israele, fan di Harry Potter ostaggio di Hamas: JK Rowling ne parla in un tweet TGCOM

La dodicenne autistica è ritratta con uno dei libri del maghetto. La scrittrice: 'Rapimenti spregevoli' (ANSA) ...Nell'immagine la 12enne Noya Dan è vestita come Hermione, personaggio femminile della saga, e tiene in mano una bacchetta magica e uno dei libri della serie. "Per ovvi motivi, questa immagine mi ha co ...