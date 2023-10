Israele bombarda l' ospedale Al - Ahli a Gaza | 500 morti | un inferno di fuoco

Il Ministero della Sanità di Gaza ha affermato che centinaia di palestinesi sono rimasti uccisi o feriti nell'esplosione di un ospedale dopo un attacco aereo israeliano. L'ospedale battista anglicano ...

Israele bombarda il valico di Rafah, no al passaggio di aiuti per Gaza Euronews Italiano

Israele bombarda la Siria dopo allarme aereo nel Golan Agenzia ANSA

Centinaia di morti all'ospedale di Gaza: se le notizie venissero confermate, il raid israeliano sarebbe di gran lunga il più letale delle cinque guerre combattute dal 2008. Ma Tel Aviv accusa la Jihad ...