(Di martedì 17 ottobre 2023) Sono quasi 500.000 gliisraelianigli attacchi didel 7 ottobre, ha detto oggi il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) in conferenza stampa. "Circa mezzo ...

... dove si trovano attualmente circastatunitensi. Biden discuterà anche degli aiuti umanitari. ...positivi e perentori quanto la visita di Biden fosse importante per confermare il sostegno a. ...

Israele, 500 mila gli sfollati interni dopo l'attacco di Hamas Agenzia ANSA

Gaza, catastrofe umanitaria. Bombe sul valico di Rafah, resta chiuso - Israele, visita a sorpresa del generale Usa: "Per prevenire l'escalation" - Israele, visita a sorpresa del generale Usa: "Per prevenire l'escalation" RaiNews

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe recarsi in visita in Israele mercoledì. Lo riporta il sito di Haaretz, citando una fonte israeliana. Il quotidiano ricorda… Leggi ...Fonti mediche palestinesi affermano che almeno 25 persone, tra cui donne e bambini, sono rimaste uccise e altre decine ferite questa notte in un raid aereo israeliano nella Striscia di Gaza. Lo riferi ...