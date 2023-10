Isis non si è eclissata | Hamas ha dato la spinta e gli attacchi non si fermeranno a Bruxelles

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il recente attentato adimostra che l’azione di lupi solitari simpatizzanti per l’non si è affatto. Di sicuro la morte dei cittadini svedesi non rientra in un piano progettato dall’organizzazione jihadista ma piuttosto in una azione solitaria di un richiedente asilo, già tra l’altro segnalato, in cerca di gloria e pronto a sacrificarsi. Abdesalem Lassoued, tunisino di 45 anni, residente a Schaerbeek, quartiere della capitale belga tra i più densamente popolati dalla comunità turca e da quella nordafricana, sarebbe entrato in Belgio nel 2019 da richiedente asilo e ci viveva da irregolare. Lassoued si era visto respingere la domanda di asilo nel 2020, venendo ufficialmente cancellato dal registro nazionale il 12 febbraio 2021. Per questo motivo non è stato possibile rintracciarlo per organizzare il suo rimpatrio, ...