...umanitario per aiuti a Gaza 'Dopo il terribile attacco terroristico dei terroristi di Hamas... 16 ott 17:49 Cremlino: Russia, Egitto, Siria,e Palestina chiedono tregua Il presidente russo ...

Iran contro Israele, perché si teme l'intervento dei Pasdaran: chi sono i guardiani della rivoluzione ilmessaggero.it

L'Iran minaccia Israele, si teme un allargamento del conflitto nella guerra contro Hamas Sky Tg24

"Se Israele ferma i raid su Gaza, Hamas sarà"pronto a rilasciare i quasi 200 ostaggi", afferma il portavoce del ministero degli Esteri iraniano. La dichiarazione irrompe nel drammatico conflitto in Me ...Le notizie che arrivano dal Medio Oriente purtroppo non fanno ben sperare e il rischio che il conflitto armato tra Israele ed Hamas si allarghi ...