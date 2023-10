Interventi per eliminare le barriere architettoniche a Udine

Leggi su udine20

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Gliin programma per l’eliminazione dellerappresentano un capitolo molto importante per favorire la mobilità cittadina. Si tratta di un’operazione molto ampia, in linea con le finalità del Piano per l’Eliminazione delle(PEBA), che riguarda tutto il territorio comunale, dai quartieri, su cui stiamo già intervenendo, al centro storico, dove sono in previsione lavori molto importanti in alcune delle vie più trafficate e frequentate da automezzi, cicli e pedoni. Infatti, oltre ai lavori al Villagio del Sole in via del Pioppo, in corrispondenza degli incroci con largo Val Calda, con via Val d’Aupa, con via Val di Resia e con via Valbruna, a partire dal 2024 interverremo gradualmente anche in zone centrali della città”. L’Assessore ai Lavori ...