Inter | Taremi a gennaio | decisiva la Champions League

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’seguee ladiventa alleata dei nerazzurri: in caso di mancato secondo posto del Porto, c’è l’accellerata Lapuò essere una forte alleata del mercato dell’, in particolare per l’acquisto di Mehdigià a. L’attaccante del Porto è il primo nome nella lista dei nerazzurri per il reparto offensivo. Reparto che potrebbe avere bisogno di ulteriori innesti in inverno. A fare il punto della situazione è la Gazzetta dello Sport. Decisivo sarà il passaggio del girone dei portoghesi, che si contenderanno il secondo posto con lo Shakthar nel girone del Barcellona. In caso di eliminazione del Porto, la trattativa potrebbe ricevere una improvvisa accellerata. LEGGI ALTRE ...