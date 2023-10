Inter | nuovo stop per Cuadrado | infiammazione del tendine

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) Slitta il ritorno in campo del centrocampista dell’Juan. L’esterno colombiano, in pieno accordo con lo staff medico nerazzurro, ha in questi giorni intrapreso un programma riabilitativo a causa di un riacutizzarsi dell’alachilleo sinistro. Lo rende noto lo stesso club nerazzurro, specificando che le condizioni del colombiano saranno rivalutate settimana prossima. SportFace.