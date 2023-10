Inter | non solo Investcorp | nuova richiesta | una data già vicina

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023) In questi giorni sono riprese le voci su una possibile cessione dell’in tempi più o meno brevi. Detto che la famiglia Zhang non sta definendo la sua uscita di scena, ci sono comunque dei movimenti. Li dà il giornalista Vanni sul suo account Twitter. QUESTIONE SOCIETARIA – Ciclicamente si parla diprossima oalla cessione. C’è chi è uscito allo scoperto, come l’imprenditore Thomas Zilliacus, e chi per ora non lo ha fatto. Il giornalista Franco Vanni, via Twitter, fa sapere che qualcosa si muove. Oltre a, un altro fondo del Golfo ha chiesto informazioni su una possibile cessione da parte dell’. Inoltre, cominciano a esserci sviluppi anche dagli Stati Uniti. Non è – giusto specificarlo – arrivato il momento in cui la famiglia Zhang è pronta a passare la mano: il loro ...