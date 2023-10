Inter meno vuota nonostante Cuadrado | oggi i primi rientri!

(Di martedì 17 ottobre 2023) Una delle notizie diè l’infortunio di, che salterà Torino-. Per Inzaghi, al contrario, c’è la buona notizia chesono cominciati i rientri dei sedici nazionali, in attesa delle altre partite. APPIANO GENTILE SI RIEMPIE –allenamento pomeridiano per l’, che ritrova icalciatori reduci dalle nazionali. Non c’è Juan Guillermo, complice il riacutizzarsi dell’infortunio. In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi fa il punto: «Alcuni giocatori sono già rientrati. Questo pomeriggio sono tornati al centro sportivo Yann Sommer, i due olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij più Hakan Calhanoglu. Si vanno ad aggiungere a chi era già qui, poi domani tutti gli italiani più Benjamin ...

Garcia ha le ore contate, e con tutta probabilità saluterà a breve la compagnia, adi non ... anche perché le quote Serie A lo indicavano come la seconda favorita per lo scudetto dopo l'. Ma ...

Roma, Dybala punta l'Inter: ginocchio sgonfio e lesione meno grave - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter, nuovo guaio per Cuadrado: il colombiano salta Torino e ... Eurosport IT

Juan Cuadrado rimane ancora una volta ai box, mettendo apprensione l'Inter ed Inzaghi che sperano di non perderlo a lungo ...La sosta per le Nazionali sta per terminare e in casa Inter si sta già cominciando a preparare la sfida contro la formazione di Ivan Juric. Mancano solo 4 giorni alla sfida a Torino e la squadra di Si ...