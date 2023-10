Inter | Inzaghi ritrova i Nazionali | mercoledì giornata pienissima!

Cuadrado, 97' diUn brutto colpo per Simonee una pessima notizia per l'tutta, considerato che la vittoria diplomatica ottenuta con la Colombia (che non l'ha convocato per questa ...

Inter, operazione anti-Toro. Inzaghi riabbraccia i pezzi grossi: in 4 al rientro ad Appiano fcinter1908

Inter, Inzaghi perde nuovamente Cuadrado: ancora problemi al tendine d'Achille - Sportmediaset Sport Mediaset

Parole al miele per l'Inter e per Simone Inzaghi da parte di Denzel Dumfries, che ha concesso un'intervista a SportMediaset. L'esterno olandese ha inoltre risposto al connazionale Reijnders, ribadendo ...Si tratta di Juan Cuadrado, il quale ha intrapreso, in accordo con i medici dell’Inter, un programma riabilitativo. Nel dettaglio : ...