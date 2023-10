Inter | Appiano Gentile si popola | 4 in più nell’allenamento odierno

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’ha lavorato anche oggi addove Inzaghi ha ritrovato finalmente quattro Nazionali. I nerazzurri, che entro giovedì saranno al completo, preparano la sfida in programma sabato alle 18 contro il Torino allo stadio Olimpico SFIDA DELICATA – L’di Simone Inzaghi continua la preparazione in vista della sfida di sabato ore 18 contro il Torino allo stadio “Olimpico Grande Torino”. Sarà una partita delicata per due motivi: innanzitutto perché i nerazzurri sono reduci dal pareggio beffardo con il Bologna e poi perché si tratta del primo impegno post sosta Nazionali., rientrati quattro nazionali: subito in campo adInzaghi oggi ne ha ritrovati quattro, ovvero il turco Hakan Calhanoglu, lo svizzero Yann Sommer e i due olandesi ...