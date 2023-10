Intelligenza emotiva | l’importanza della capacità di gestire emozioni nella vita sociale e lavorativa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Si discute da tempo delo meno del Q.I. (quoziente intellettivo) come fattore predittivo del successo di una persona. In realtà bisogna tenere conto, quando si parlacome fattore determinante, anche il Q.E.( quoziente emotivo ) determinato dall’di una persona, ossiasuadi riconoscere le, gestirle e comprendere quelle degli altri in modo empatico. Cosa sono il Q.I e l’, fonte professional.professional.advisoronline.itIl Q.I.(quoziente intellettivo) è un punteggio che si ottiene tramite test standardizzati e che ha ...