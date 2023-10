Intel annuncia i processori di 14esima generazione Toccano i 6 GHz | ma niente rivoluzioni

ha presentato la nuova famiglia di processoriCore di quattordicesima generazione per desktop , con il lancio diCore i9 - 14900K . Quest'ultima generazione -l' azienda - comprende sei nuovi processori per desktop fin dal lancio, con un massimo di 24 core e 32 thread e fino a 6 GHz di frequenza ...

Intel annuncia ufficialmente i nuovi processori Core i9-14900K, i7 ... Multiplayer.it

Intel annuncia i processori Core per desktop di quattordicesima ... 01Net

Intel e Submer hanno messo a punto una soluzione per il raffreddamento a immersione a fase singola di CPU con TDP di 1000 Watt e oltre. La soluzione sarà mostrata all'OCP Global Summit in corso in que ...ASUS Republic of Gamers (ROG) presenta ben sette nuove schede madri Intel della serie Z790: ROG Maximus Z790 Dark Hero, ROG Maximus Z790 Formula, ROG Maximus Z790 Apex Encore, ROG Strix Z790-A Gaming ...