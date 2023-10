Insegue i ladri che rubano nel discount dove lavora | brutalmente aggredito | rischia il distacco della retina

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 ottobre 2023)che hanno appena messo a segno un furto nel supermercato, e loro, per bloccarlo, lo colpiscono con un rabbioso pugno in volto. Un pugno, quello che due malviventi romani – già noti alle forze dell’ordine – hanno sferrato al 31enne dipendente dell’attività commerciale, talmente forte che ha fatto stramazzare al suolo la vittima che, nel cadere, ha sbattuto violentemente la testa. Il giovane, che i soccorritori hanno poi provveduto a trasportare al pronto soccorso del Policlinico Gemelli, è ricoverato in prognosi riservata con una sospetta frattura del naso e il. I suoi aggressori, invece, sono stati arrestati per rapina impropria in concorso.in fuga dal ...