Innovazione | tra droni e Ai | l’agrifood guarda al futuro

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il messaggio lanciato in occasione dell'evento per la la celebrazione del centenario Cnr in Calabria Uno sguardo verso il, verso un più sostenibile e resiliente. Anche grazie a un agrifood capace di cogliere le opportunità derivanti dall’intelligenza artificiale e dalle nuove tecnologie. E’ il messaggio che arriva dall’evento ‘Scienza e tecnologia per unsostenibile e resiliente’ per la celebrazione del centenario Cnr in Calabria. Un appuntamento che, oltre a celebrare il passato del Cnr, hato a quanto è possibile fare oggi e nel prossimo, come ha spiegato ad Adnkronos/Labitalia Alberto Figoli, presidente AdR Cnr di Cosenza. “L’iniziativa è stata organizzata dall’area ricerche del Cnr di Cosenza che praticamente è costituito da 8 istituti, ed è stato poi allargato anche ad altri istituti ...